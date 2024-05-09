ياسمين عبدالعزيز تتصدر ترند العرب بعد حلقتها مع"صاحبة السعادة"

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ترند العرب، بعد عرض حلقتها مع برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، خلال استضافتها للفنانة الشابة بالتزامن مع عيد شم النسيم.

وحققت حلقة ياسمين عبدالعزيز، نسب مشاهدة قياسية في تاريخ البرنامج، حيث حصدت 276 مليون مشاهدة في مصر والوطن العربي، كما تصدرت الترند محرك البحث العالمي (جوجل) ومنصات التواصل الاجتماعي في 6 دول عربية.

وكانت قد أثارت ياسمين الجدل بعد تصريحاتها عن علاقتها مع احمد العوضى خلال حلقة البرنامج المذكور، حيث قالت:"أنا مش بحب أحمد.. أنا بعشقه"، لتعاتب إسعاد الفنانة الجميلة قائلة: "انتى جايباني عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعني، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".

وأضافت: "والدى ووالدتى كانوا منفصلين من وأنا عندى 9 سنين، ولما دخلت الإعلانات كان عندى هدف إنى أكون مسئولة عن نفسى وإنى أكسب فلوس".

وتابعت الفنانة: "كنت مركزة إنى عاوزة أبقى حاجة ويكون معايا فلوس وناجحة، ولما دخلت في شغل الإعلانات وأنا عندى 12 سنة، أمى كانت بتيجى معايا التصوير وأنا اللى كنت بأتفق على كل حاجة وعلى الفلوس، وأنا اللى بقول هعمل إعلان إيه بالظبط".