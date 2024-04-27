رئيس البرلمان العربي يكرم نائب رئيس الوزراء البحريني

كرم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الذي يحل ضيف شرف المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقدم رئيس البرلمان العربي وسام رواد التنمية، لنائب رئيس الوزراء البحريني، الذي يمنحه البرلمان العربي للشخصيات العربية المرموقة من غير البرلمانيين، الذين لهم إسهامات ومبادرات قيِّمة في مجال التنمية على المستويات الوطنية والعربية، كأول مسؤول عربي يحصل عليه.

وقال العسومي - في كلمته خلال التكريم - إن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة صاحب إسهامات رائدة في مجال التنمية، فقد تولى إدارة الأشغال بمملكة البحرين، وكان أول مهندس بحريني متخصص في تصميم وتنفيذ الطرق، وساعد على وضع مخطط عام وشامل لشبكة الطرق في مملكة البحرين.

وأضاف أنه منذ تعيين الشيخ خالد بن عبد الله كأول وزير للإسكان في حكومة البحرين في عام 1975، وصولا إلى تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، حيث تولى مسؤولية ملفات حيوية وكثيرة، منها ملف الخدمات والإعمار والبنية التحتية، كما شغل عضوية العديد من اللجان الوزارية واللجان العليا ومجالس الإدارة والمجالس المتخصصة على المستويين المحلي والعربي.