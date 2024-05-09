قرار لا رجعة.. سلوفينيا تعتزم المصادقة على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت حكومة سلوفينيا اليوم الخميس عزمها اتخاذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل، وذلك وفقًا لتصريحات وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، للصحفيين.

أكدت فاجون أن الحكومة قد بدأت بالفعل إجراءات الاعتراف بفلسطين، وأشارت إلى أنها تعتزم تقديم قرار الاعتراف للبرلمان السلوفيني للمصادقة عليه حتى 13 يونيو المقبل.

أكدت فاجون أن هذا القرار سيكون خطوة جادة وليست قابلة للرجوع، معبرة عن سعادتها بعزم الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

وأوضحت الوزيرة أن سلوفينيا ترسل رسالة واضحة بشأن ضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر إقامة دولتين مستقلتين.