يقلل الدهون الثلاثية ويطور نمو الجنين.. فوائد أوميجا 3 للنساء

يمكن استخدام المكملات الغذائية للحصول على الكمية اليومية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها لصحة الجسم، في حين أنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من تناول نظام غذائي متوازن، يمكن أن يمنح المكمل دفعة قوية لجسمك.

وحسب ما ذكره موقع Cleveland تلعب الفيتامينات أدوارًا أساسية في أجسامنا فنحن بحاجة إلى الفيتامينات لتفكيك المغذيات الكبيرة مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين ومساعدة الجسم على أداء وظيفته، ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من السكتة الدماغية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى منها:

تقلل من الدهون الثلاثية وهي نوع من أنواع الدهون في الدم

تقلل من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب

تعمل على بطء تراكم اللويحات التي تتكون من الدهون، والكوليسترول، والكالسيوم، والتي تؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها

تساعد على خفض ضغط الدم قليلاً

ويضيف الموقع التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فوائد أخرى ترتبط بصحة المرأة بشكل خاص، إذ يشير إلى أن النقص بأحماض أوميجا 3 الدهنية يؤثر أيضاً على:

خطر الإصابة بأمراض القلب

خطر الولادة المبكرة

نمو الجنين والأطفال الرضع وتطورهم

ما هي المأكولات الغنية بالأوميجا 3؟

أسماك السلمون

أسماك الماكريل أو الإسقمري

أسماك تونة الباكور

أسماك السردين