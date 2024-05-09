رئيس جامعة حلوان يهنئ أستاذين لاختيارهما ضمن أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور كرم ملاك من كلية التربية الموسيقية والدكتور عبد اللطيف صبحي من كلية التربية الرياضية بالهرم، لاختيارهما ضمن أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشاد د. قنديل بالخبرات والكفاءات العلمية المتميزة التي يتمتع بها كلا من الدكتور كرم ملاك والدكتور عبد اللطيف صبحي، مؤكدًا أن اختيارهما يعكس مكانتهما العلمية والأكاديمية المرموقة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينفذ العديد من المبادرات الرئاسية الهامة، معربًا عن ثقته في أن انضمام الدكتورين ملاك وصبحي إلى المجلس سيعزز جهوده في هذا الصدد.

من جانبهم، أعرب الدكتور كرم ملاك والدكتور عبد اللطيف صبحي عن امتنانهما لثقة القيادة السياسية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدين حرصهما على بذل قصارى جهدهما لخدمة أهداف المجلس النبيلة.