غلق وتشميع 15 منشأة طبية تدار بدون تراخيص في دمياط

شنت مديرية الصحة دمياط، حملة مكبرة تمكنت من المرور على 85 منشأة طبية من مستشفيات ومعامل وعيادات تخصصية وعيادات بواسطة إدارة العلاج الحر فى الديوان واقسام العلاج الحر بالادارات الصحية بإشراف دكتورة ساره العوضى مدير إدارة العلاج الحر وبناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان وتعليمات دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور على المنشات الطبية الخاصه من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات ومعامل ومراكز أشعة والتاكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية و اتباع اجراءات مكافحه العدوي بها.

و تم غلق عدد 8 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص واستصدار غلق لعدد 15 منشأة وتم إرسال عدد 25 إنذار لعدم تجديد تفعيل منظومة النفايات كما تم التنبيه على الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة .

وعلى الصعيد الأخر تم اصدار عدد 30 ترخيص مكانى طبقا لقانون 51 و153 لعام 2004وتم اصدار عدد 25 خطاب للدفاع المدنى لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وقبول عدد 50 ملف للترخيص والرد على عدد 6 شكوى مقدمة من المواطنين.

كما تم إدخال عدد 125 ملف جديد لقاعدة البيانات المستحدثة بإدارة العلاج الحر وتفعيل QRCode عند تقديم الملف بواسطة الاطباء لتفعيل ميكنة العلاج الحر والحفاظ على الملفات، وذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للرقابة على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة و صحة المرضى