محافظ قنا يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بشركة المياه

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا صباح اليوم الاثنين، أعمال إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية لمحطة مياه الصالحية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي و المحافظة.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية يقع على مساحة 650 متر مربع بتكلفة إجمالية ١٥ مليون جنيه.

وأضاف أن الهدف من إنشاء المبنى تنمية المهارات العملية للعاملين بمحطات المياه، والشبكات ، وفنيين الكلور ، وفنيين السلامة والصحة المهنية بالشركة وجميع الجهات الحكومية بمحافظة قنا لمواجهة أي حالات تسريب كلور او اختناقات فى مناطق محصورة.

كما تفقد محافظ قنا إحلال وتجديد ٢٦ بدالة ( شفط وطرد) من الخردة واعادة تجديدها وتشغيلها وتجهيزها بتكلفة اجمالية ٢٠ مليون جنيه، وذلك لمواجهة أعطال خطوط الشبكات او أعمال صرف صحى ومياه خطوط رئيسية ومواجهة اي أحداث سيول او كوارث طبيعية.

قال المهندس رجب عرفة أن الـ٢٦ بدالة تم تركيبهم من محركات المولدات القديمة لعمليات الابار المغلقة بفرعى الشركة بأبوتشت وفرشوط حيث تم عمل عمرة لها وتركيبها على طلمبات جديدة لاستخدامها كبدلات صرف صحى لأعطال خطوط الشبكات في جميع افرع الشركة علمًا أن تكلفة شرائها جديدة تبلغ حوالى ١٨٠ مليون جنيه يأتى ذلك في إطار تنمية موارد الشركة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل.