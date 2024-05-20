شرم الشيخ تستضيف منتدى السياحة الأفريقي

انطلقت اليوم فعاليات منتدى السياحة الأفريقي في مدينة شرم الشيخ المصرية، والذي تنظمه مجموعة ريكسوس العالمية بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وهيئة الاستثمار كداعم استراتيجي وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات وقيادات قطاع السياحة الإفريقي ومجموعة كبيرة من سفراء الدول الأفريقية ورجال الأعمال المصريين والأفارقة وأكثر من 2000 من قطاع السياحة الدولي من 35 دولة.

ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأفارقة.

شهد حفل افتتاح المنتدى حضورا رسميًا رفيع المستوى، حيث حضر الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة الافريقية وسفراء الدول الافريقية وأعضاء البعثات الدبلوماسية و الاقتصادية الافريقية.

صرح الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في كلمة له خلال افتتاح منتدى السياحة الأفريقي، أنّ هذا المنتدى يعدّ فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأكد على أنّ القارة الأفريقية تتمتع بإمكانيات سياحية هائلة، من المناظر الطبيعية الخلابة إلى المواقع التاريخية والثقافية الغنية، ولكن يجب علينا العمل معًا لتطوير البنية التحتية السياحية، والترويج للوجهات السياحية الأفريقية، وتقديم خدمات عالية الجودة للسياح.

كما أكد أهمية دور القطاع الخاص في تنمية صناعة السياحة في أفريقيا، وقال إنّ جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تبذل قصارى جهدها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للسياحة في القارة الأفريقية، مضيفا إنّ مصر لديها خبرة واسعة في مجال السياحة، ونحن على استعداد لمشاركة هذه الخبرات مع أشقائنا في الدول الأفريقية."

وختم الدكتور الشرقاوي كلمته بالتأكيد على أنّ منتدى السياحة الأفريقي هو بداية جديدة لتعاون مثمر بين الدول الأفريقية في مجال السياحة، وقال إنّه واثق من أنّ هذا المنتدى سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الأفريقية.

وعلى الجانب الآخر يشتمل برنامج منتدى السياحة الأفريقي على عدة فاعليات متنوعة ، و حلقات نقاش، تناقش مواضيع مهمة مثل السياحة “ المستدامة، والثقافية، والرقمية، والاستثمار السياحي، والتسويق، وتنمية الموارد البشرية” في مجال السياحة.

كما يتضمن الحدث “ عروض تقديمية” لشركات السياحة والفنادق والوجهات السياحية عروضا لمنتجاتها وخدماتها، وإيضا “ ورش عمل ” تتضمن مواضيع هامة مثل كيفية بدء مشروع سياحي ناجح، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق، وإنشاء محتوى جذاب، وتقديم خدمة عملاء ممتازة.

وعقد "لقاءات ثنائية"تتيح الفرصة للمشاركين للتواصل مع بعضهم البعض، وبناء علاقات تجارية جديدة، وضمن الفاعليات أيضا “إقامة معرض” يضم مشاركة شركات السياحة والفنادق والوجهات السياحية من مختلف أنحاء أفريقيا.

ستستمر فعاليات منتدى السياحة الأفريقي حتي غدًا الثلاثاء 21 مايو، حيث ستقام المزيد من حلقات النقاش وورش العمل والعروض التقديمية و اللقاءات الثنائية.

ويهدف المنتدى إلى الخروج بتوصيات ملموسة لتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعد هذه التوصيات ضرورية لضمان استدامة قطاع السياحة في أفريقيا.

ويعد منتدى السياحة الأفريقي حدثا هاما من شأنه المساهمة بشكل كبير في تنمية قطاع السياحة في القارة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية.