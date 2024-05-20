رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

تفقد صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بحضور عددٍ من نواب البرلمان، وقيادات وزارة النقل، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

وأوضح وزير النقل؛ أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق؛ حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه.

وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء لمحطات الأهرامات، والمتحف الكبير، والرماية، لمتابعة الموقف التنفيذي لها، أشار الفريق/ كامل الوزير إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بتلك المحطات هي: 34% و 42% و 37% على التوالي، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف بنسبة 83%؛ تمهيداً لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير النقل أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يمتد بطول 42 كم، ويشمل 39 محطة (37 نفقية 1سطحية + 1 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية: ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )، وتمتد بطول 19 كم، وتتضمن 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ حيث يتبادل الخط الرابع خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالجزء الغربي من المرحلة الأولى بنسبة 29%، كما يجري حالياً تنفيذ أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ماكينات الحفر المستخدمة في تنفيذ نفقي المترو بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، كما انتقل ومرافقوه إلى داخل أحد الانفاق لمعاينة جانب من الجزء المنفذ من أعمال الحفر، مؤكداً أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق الربط بين مختلف المناطق، وتيسير حركة المواطنين، وهو ما يخدم أهداف التنمية.