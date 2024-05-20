ضبط 3 أشخاص لسرقتهم الفيلات بمدينة العبور

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 3 مسجلين خطر، لسرقتهم متعلقات شخصية وسيارة من داخل فيلا بمدينة العبور، أثناء غياب أصحابهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد تلقي مأمور قسم أول العبور، بلاغًا من أحد الأشخاص بسرقة فيلا ملكه بدائرة القسم.

وأفاد المبلغ في محضره، أنه جرى سرقة متعلقات شخصية وسيارة ومشغولات ذهبية من الفيلا.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة 3 مسجلين خطر سرقات، وتبين أن لهم معلومات جنائية.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا وأرشدوا عن المسروقات وهي عبارة عن مشغولات ذهبية ومشغولات فضية وإكسسوارات ومتعلقات شخصية وميزان حساس وعدد من العملات الورقية والمعدنية "المحلية الأجنبية" وسيارة و3 كوليه خرز ومجموعة من الأحجار الكريمة وقداحة سيارة ملاكي.