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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جبالي يهنئ النائبة أميرة صابر لانتخابها رئيسا مشاركا للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولى

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة للنائبة أميرة صابر بمناسبة انتخابها رئيساً مشاركاً للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولى، وذلك أثناء اجتماعات الربيع  لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون تطوير المنظومة الصحية .

وجدير بالذكر، أن البنك الدولى قد اختار النائبة أميرة صابر فى يناير الماضى لتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمـال أفريقيــا فى اللجنة الاستشارية للبرلمانيين الشباب والتى تضم ثمانية ممثلين للبرلمانيين الشباب فى المناطق التى يعمل بهـا البنك على مستوى العالم، وذلك لمدة عامين، متمنياً لها التوفيق والسداد.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أميرة صابر البنك الدولي