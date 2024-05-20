انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الصيفية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.

وأعلن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة حفاظاً على إنتاجية المحاصيل الصيفية وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن فعاليات الحملة انطلقت من الجمعيات الزراعية التابعة لإدارات (الزقازيق - ديرب نجم - كفر صقر - بلبيس - منيا القمح - الإبراهيمية – الحسينية - القنايات ) الزراعية وتستأنف أعمالها بباقي مراكز ومدن وقرى المحافظة تباعاً وذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الشتوية واستعداداً لزراعة المحاصيل الصيفية لافتاَ إلى أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، بعيداً عن الكتل السكنية و تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال المشاركين بالحملة.

مكافحة القوارض

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