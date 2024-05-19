محافظ الشرقية: نرحب بالاستثمارات الجادة في كافة القطاعات

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاحد كينج يونج ممثل إحدي الشركات الاستشارية الكورية وإحدي شركات الاستشارات الهندسية والوفد المرافق لهما، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعبد الرحمن بدوى رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التنمية المحلية، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وخالد عبد المجيد مدير إدارة النظافة بالديوان العام، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركات الإستشارية في مجال مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات الصلبة.

أكد المحافظ على عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والكورية مما كان لها عظيم الأثر في جذب المزيد من الإستثمارات الكورية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكداً على تقديم كافة سُبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والأخرى الجادة في تحقيق وتنفيذ إستثمار يرتقي بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

ومن جانبه أعرب ممثل الشركة الكورية عن شكره وتقديره لإستقبال المحافظ له اليوم وتطلعه للتعاون المثمر مع المحافظة وتنفيذ وتمويل مشروع قومي إستراتيجي بقيمة 30 مليون دولار، وتم الإنتهاء من معاينة وإعداد دراسات الجدوي الخاصة بإنشاء محطة توليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من المدفن الصحي بالخطارة ، حيث تم الإنتهاء من عمل جسات بعمق 10 امتار في أماكن متفرقة بالمدفن الصحي وإنشاء شبكة المواسير اللازمة لإختبار كمية الغاز المتولدة من النفايات تمهيداً لتنفيذ المشروع علي أرض المحافظة.

كما قام ممثل شركة الاستشارات الهندسية باستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات بدء تنفيذ المشروع والذي من شأنه تحويل قطاع المخلفات الصلبة من قطاع خدمي مستهلك يمثل عبئا علي الدولة الي قطاع منتج يضخ للدولة استثمارات ذات عوائد مالية بتوطين صناعة جديدة لأول مرة في مصر والشرق الاوسط بتكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة وذلك لتوليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من خلايا المدفن الصحي بهدف تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعة وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية من خلال صناعة تدوير المخلفات الصلبة.

كما تطرق اللقاء إلى توجيه الشكر للجهاز التنفيذي لمحافظة الشرقية لتعاونهم المثمر والبناء في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وتذليل كافة العقبات أمام الوفد فضلا عن الاستعداد الجيد لتنفيذه علي أرض المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن وزارة التنمية المحلية قامت بتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات حيوية تساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أن المحافظة على استعداد كامل لتنفيذ أي مشروعات تنموية وخدمية ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين وتساهم في احداث التنمية المستدامة، قائلا نرحب بالمزيد من الإستثمارات الجادة في كافة القطاعات بما يعود على تحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الدخل القومي.

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