اليوم العالمى للمتاحف.. لجنة ذوى الهمم بالشرقية تنظم زيارة لطلبة مدرسة التربية الفكرية لمتحف تل بسطا

نظمت لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية اليوم الاحد زيارة ل 20 طالب وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية ، لمتحف تل بسطا بالزقازيق وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم على مدار العام ايماناً بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع ، وذلك فور اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، لإعداد مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم.

من جانبها أشارت الدكتورة رانيا ربيع مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام أن لجنة ذوى الهمم قامت بالتنسيق مع متحف تل بسطا بالزقازيق وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم " لتنظيم زيارة ل 20 طالب وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية ،اليوم للمنطقة الأثرية بتل بسطا وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف ، لافتة إلى أن الزيارة تضمنت ورش تلوين ورسم وكتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة وجولة إرشادية بالمنطقة الأثرية قاعة العرض المتحفي ، برفقة أحد المرشدين بالمتحف.

جاء ذلك بحضور الدكتورة امال احمد مصطفى أستاذ متفرغ بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ورئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل ذوى الإعاقة بالزقازيق.

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