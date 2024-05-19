استقبال 6036 طلب لإستخراج شهادة بيانات والتصالح على مخالفات البناء بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان له اليوم، إن المراكز التكنولوجية أستقبلت 6036 شهادة بيانات مقدمة من المواطنين، والتي تضمنت 5778 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و77طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و181 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات لاستخراج شهادة البيانات لإستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

محافظ الشرقية: يسمح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية

أوضح محافظ الشرقية، أنه يسمح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.

أشار محافظ الشرقية، أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.

وجه محافظ الشرقية، بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، فعلت المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتهدف المنظومة الجديدة، التي تأتي ضمن خطط التحول الرقمي في مصر، إلى تقديم كافة خدمات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين إلكترونيًا، بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويُسهل عليهم الإجراءات، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة،.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة الإلكترونية ستكون متاحة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن/ الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، والبوابة الإلكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة، والذي يمكن تحميله من الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation

وأكدت السعيد، على دور وزارة التخطيط في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح.



