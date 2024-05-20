السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب علي المواطنين بالقاهرة

قضت محكمة جنح الأميرية بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة الاستيلاء والنصب، واخذ مبلغ 16 مليون جنيه من المواطنين بالاحتيال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد قيام عاطل، بالنصب على المواطنين وتزوير شهادات ماجستير ودكتوراه .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بالنصب على المواطنين عن طريق منح شهادات ماجستير ودكتوراه من الخارج واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات علي خلاف الحقيقة مقابل حصوله عل مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.