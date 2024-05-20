بالفيديو.. باحثة بـ"المصري للفكر": مصر وقفت بالمرصاد للأزمات الانسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد على فكرة ضرورة الحل الجذري للأزمة الفلسطينية حتى من قبل 7 أكتوبر الماضي، إذ اتخذت العديد من الإجراءات من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية للتأكيد على حقهم في حكم الدولة الفلسطينية القائمة على مبدأ حل الدولتين.

وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تحاول القضاء على فكرة حل الدولتين من خلال عملية الاستيطان الممنهجة في الضفة الغربية، وكذلك عملية الاقتحام غير المنظم والمحسوب في قطاع غزة، وأخرها الاقتحامات في مدينة رفح الفلسطينية، موضحة أن كل هذه الأمور أدت إلى مزيد من الأزمات الإنسانية التي نشهدها اليوم.

وتابعت، أن مصر وقفت بالمرصاد للعديد من الأزمات الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني في الكثير من المنصات الدولية، والتي بدأت بمؤتمر القاهرة للسلام في 21 أكتوبر الماضي، فضلا عن دعوة المجتمع الدولي للوقوف أمام الممارسات الإسرائيلية المرتكبة في حق الفلسطينيين.