كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة العودة أمام الترجي

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة العودة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لجراحة وتر أكيلس بعد إصابته أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت 25 مايو الجاري علي ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، 6 بتوقيت تونس.