"طب وجراحة العيون" يحصل على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي بجامعة المنصورة

حقق مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة طفرة علاجية ومراكز متقدمة في الشرق الأوسط وفي مصر، وحصد المركز مؤخرا علي المركز الأول بجائزة التميز الحكومي بجامعة المنصورة، ويقدم المركز خدمات طبية علاجية متطورة بالمجان لجميع محافظات مصر وحصد المركز علي جائزة أفضل مشروع لتحسين تجربة مريض علي مستوي مصر بمسابقة السعودي الألماني الصحية النسخة الثانية لعام 2023 - 2024 "نرعاكم كأهالينا"، و المقامة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و وزارة الصحة والسكان، و وزارة التضامن الإجتماعي، و الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمشاركة ما يقرب من ٢٥٠ فريق طبي بجامعة وحصد المركز جائزة التميز الحكومي.

"البوابة" التقت الدكتور "وليد أبو سمرة "مدير مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة لتلقي الضوء علي هذا المشروع وتلك الجوائز:

الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة يتحدث الي البوابة



وأوضح الدكتور" وليد ابو سمرة" لـ"البوابة " أن مسابقة جائزة السعودي الألماني للرعاية الصحية، تضمنت أكثر من نظام وتقدمت المستشفيات الطبية للتنافس علي الجائزة، و يتابع أن من ضمنها فرع جائزة تجربة تحسين مريض.

وأشار " أبو سمرة " الي أن المركز تقدم الي جائزة مشروع " أفضل تجربة مريض".



ويتابع أن المركز يعد من المراكز المتميزة جدا " علي مستوي مصر في التحول الرقمي ، ويتضمن ذلك بداية من الحجز الإلكتروني المسبق للكشف الأون لاين.

و يستكمل " أبو سمرة " أن الدكتور "شريف خاطر "رئيس جامعة المنصورة وجه تعليمات بتذليل الصعوبات للمرضي ، فيتم الحجز الإلكتروني بنظام الأونلاين ، وكما يتم جميع الخدمات للمريض الكترونيا ،وتتضمن ( الكشف الكترونيا، والمتابعات وصرف العلاج الكترونيا ايضا و تسجيل الفحوصات، وتسجيل مواعيد العمليات الجراحية، وتسجيل البيانات ،وتسجيل المرضي في حالة قوائم الإنتظار).

التحول الرقمي

و كشف أن التحول الرقمي بالمركز ساهم، بنسبة كبيرة إلى تحسين تجربة المرضي ، ومما أدي الي حصول المركز علي جائزتين في التميز الحكومي ،

ويتابع " أبو سمرة " أن جائزة السعودي الألماني نرعاكم كأهالينا تضم فروع طبية كثيرة علي مستوي العالم مصر ،وتقدم اليها أكثر من 250 فريق حتي وصل مركز طب وجراحة العيون بالمنصورة إلى أفضل ثلاثة مراكز طبية علي مستوي مصر خلال التصفيات في تحسين تجربة مريض، ويتابع أن المشروع يخدم رؤية مصر 2030 ، في إطار اتجاه الدولة إلى الرقمنة.



ويستكمل “أبو سمرة “أن المركز حصد جائزتين للتميز الحكومي أن المركز حصد الجائزة الأولي في التميز الحكومي خلال النسخة الأولي عام 2022 عن الخدمات الرقمية أيضا ، و يتابع أن المركز حصد المركز الأول بجائزة التميز الحكومي عام 2023 ، وذلك عن القضاء علي قوائم الإنتظار جائزة التميز الحكومي، وتلك الجوائز تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورعاية الدكتور "شريف خاطر "رئيس جامعة المنصورة والدكتور "محمد عبدالعظيم "نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويتابع أن المركز يتبوأ المركز الاول علي مستوي مصر في القضاء علي قوائم الإنتظار في جراجات العيون ،و إجراء أكبر نسبة عمليات عيون بمختلف أنواعها، والتي تصل الي أكثر من نسبة تصل الي أكثر من 40 بالمائة علي مستوي مصر وتتضمن جميع أنواع العمليات، و التي تتم بكفاءة طبية عالية.



وأضاف أن الخدمات الإلكترونية والرقمنة بالمركز ،لعبت دورا" بارزا" في إنجاز معظم العمليات بالمركز ،حيث يتم إنهاء أوراق المريض علي نفقة الدولة أو التأمين صحي إلكترونيا " في نفس اليوم ، ويتابع أنه يتم تسكين المريض عن طريق فريق خاص بقوائم الإنتظار، ويقوم بإنهاء الإجراءات في خلال ايام .



ماذا عن الخدمات الطبية التي يقدمها المركز؟



يقدم مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة خدمات طبية متميزة للمرضي من جميع محافظات مصر، ويتضمن المركز عيادات خارجية ،وتشمل جميع أنواع الفحوصات لأمراض العيون ، وكما يضم المركز وحدة مميزة وهي عيادة المعينات البصرية، لخدمة فاقدي الإبصار وذوي الإعاقة البصرية ، والتي تعد من الوحدات المتميزة بمصر .



وكما يتضمن المركز عيادة لذوي الإحتياجات الخاصة ، و يتم من خلالها الكارت الذهبي الخاص بالإعاقة البصرية ، ويخدم المركز قطاع" كبير" جدا" فيتجاوز عدد المترددين سنويا" 250 ألف مريض “، كما يقوم المركز بإجراء ما يقرب من 15 ألف عملية جراحية سنويا "

ويضم المركز عيادات إستقبال وطوارئ تعمل علي مدار 24 ساعة يوميا" ،ويضيف "أبو سمرة " انه يتم التعامل السريع مع مريض حالة الطوارئ فيقدم له خدمة علاجية سريعة ، وكما يتضمن

المركز معامل طبية علي أعلي مستوي ،وحصد معمل مكافحة العدوي علي المركز الأول في تقييم المركز الاعلي للجامعات ، ويتابع أن المركز يقدم الخدمات العلاجية المجانية ، ويتم إجراء العمليات الجراحية بالمجان بنسبة تصل الي 90 بالمائة ، وكما يتضمن المركز العلاج الإقتصادي الي المرضى القادرين ماديا".



الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة

وماذا عن الخدمات التعليمية ؟

نعم المركز يقدم خدمات تعليمية بالإضافة الي الخدمات الطبية ومنها التدريس الي طلاب قسم لعيون بكلية الطب في برنامج مانشستر ،والبرنامج الطبي ، وكما ينظم المركز مؤتمرات علمية محلية والدولية ، ويضم المركز معمل تدريب و محاكاة ،والذي يعد المعمل الوحيد بمصر لتدريب الأطباء، قبل إجراء العمليات علي الجسم البشري ، وكما يضم المركز برنامج الزمالة العربية بمشاركة العديد من الدول العربية والأوروبية .

ويعد المركز من المراكز المتميزة بالشرق الأوسط حيث يتضمن برنامج زمالة المجلس الدولي للعيون ويعد المركز الوحيد المسجل دوليا" لتدريب أطباء العيون.

يشار الي مسابقة السعودي الألماني الصحية ، جائت بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ورؤساء وقيادات هيئات الصحة في مصر، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وكبار شخصيات المجتمع الطبي.والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ،الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.