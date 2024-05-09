ردا على تحركات أمريكية.. موسكو تخطط لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم "الخميس"،أن موسكو تخطط بشكل استباقي لنشر ال صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردًا على خطط واشنطن لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ريابكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "سننفذ انتشارنا بطريقة تمكننا من مواجهة هذه التهديدات الجديدة بشكل فعال،حيث يقوم متخصصون بتنفيذ خطط استباقية"، تعليقًا منه على تجهيز المواقع المحتملة لنشر الصواريخ الروسية متوسطة وقصيرة المدى ردًا على التحركات الأمريكية بنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موسكو تحتفظ بحق الرد المتبادل على نشر صواريخ أرضية أمريكية الصنع متوسطة وقصيرة المدى في أي جزء من العالم، وهو ما يعني توقف الحظر الروسي الأحادي الجانب لنشر مثل هذه الأسلحة.