كيربي: قدمنا بدائل لإسرائيل لهزيمة حماس لا تستدعي عملية عسكرية في رفح

أكد مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية قدمت بدائل إلى إسرائيل لهزيمة حركة حماس لا تستدعي اجتياحا واسعا لمدينة رفح الفلسطينية.

وقال كيربي - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/ - إن اجتياح رفح الفلسطينية لن يدعم هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حماس.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد أن يتم استخدام أسلحة أمريكية معينة أن في أماكن معينة في قطاع غزة،لافتا في الوقت ذاته ذاته إلى أن من المبكر معرفة إن كان قرار الرئيس بايدن بشأن الأسلحة سيغير حسابات إسرائيل.