ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.. صور

اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، والتى نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعالياتها بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 - 27 / 4 / 2024.

وقد شهدت النتائج النهائية للبطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز (للفرق) حصول مصر على المركز الأول، وقطر فى المركز الثانى، وجاءت سوريا فى المركز الثالث، وفى سباق (الفردى) حصلت قطر على المركز الأول، ومصر على المركز الثانى، فيما جاءت سوريا فى المركز الثالث.

فيما جاءت النتائج الختامية للبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد (للفرق) على حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (565) نقطة، والأردن على المركز الثانى بنتيجة (533) نقطة، وجاءت السعودية فى المركز الثالث بنتيجة (479) نقطة، أما بالنسبة لمنافسات البطولة (للفردى) حصلت العراق على المركز الأول بتحقيق (152) نقطة، وجاءت مصر فى المركز الثانى بتحقيق (150،50) نقطة، والأردن فى المركز الثالث بتحقيق (148.50) نقطة.

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبى البطولة العربية العسكرية للفروسية على ما قدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات، مما أسهم فى نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية فى مجال رياضة الفروسية.

حضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أح / سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الدولى لالتقاط الأوتاد ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية.

كما قامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، حيث عبر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.