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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بوريل: وقف المساعدات الأمريكية تسبب في انخفاض القدرات الدفاعية الأوكرانية

جوزيب بوريل، رئيس
جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية
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قال جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، إن القدرة الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية انخفضت بشكل ملحوظ وسط تأخير المساعدة العسكرية الأمريكية لكييف.

وأوضح بوريل "لسوء الحظ، توقفت الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر عن نقل الذخيرة إلى أوكرانيا كانت هذه الأشهر الستة حرجة، لقد انخفضت القدرة الدفاعية للجيش الأوكراني بشكل ملحوظ"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق العمل على حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا، لكنها لم تحدد مواعيد نهائية محددة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن السلطات الأمريكية ستوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة كجزء من دفعة واحدة من المساعدات العسكرية.

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