نهائى الشامبيونزليج.. ريال مدريد يتأهل بالقوة الهجومية ودورتموند بالصلابة الدفاعية

نهائى الشامبيونزليج الحدث الأبرز الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة والذي يجمع ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، وصعد الفريقين بعد جولة مثيرة ومفاجأت قوية، وأداء كروى أمتع عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى بطولة هي الأعرق في القارة العجوز.

الشامبيونزليج.. تأهل ريال مدريد أمام ميونيخ "العنيد"

وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائى الشامبيونز ليج، بعد المواجهة الأقوى فى جولة نصف النهائى أمام نظيره بايرن ميونيخ الألمانى، والتى انتهت بانتصار قوى للفريق الملكى بـ 4 / 3، فى مجموع لقائى الذهاب والأياب.

ذهاب "عادل" وإياب "دراماتيكي"

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ24 لصالح ريال مدريد، بينما عدل الألماني ليروي ساني النتيجة لبايرن ميونيخ في الدقيقة 53، وبعدها بثلاث دقائق فقط، أضاف المهاجم الإنجليزي هاري كين، هدف التقدم للفريق البافاري من ركلة جزاء، إلا أن فينيسيوس جونيور عاد من جديد وأنقذ الفريق الملكي بعد أن سجل هدفه الثاني من ضربة جزاء فى الدقيقة 83.

بينما شهد لقاء الأياب على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، قلب ريال مدريد هزيمته إلى أنتصار وتأهل، بهدفين لهدف، بعد ان تقدم ألفونسو ديفيز لفريق البايرن فى الدقيقة الـ 68، ويأتى رد ريال مدريد عن طريق لاعبه خوسيلو فى الدقيقتى الـ 88 و 90، ليعلن تأهله للمرة الـ 19 فى تاريخه لنهائى الشامبيونزليج.

الشامبيونزليج.. سان جيرمان "المنحوس"

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لنهائى الشامبيونزليج لثالث مرة فى تاريخه، بعد الفوز ذهاباً وأياباً على العملاق الباريسى "المنحوس" باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين دون رد.

وكان لقاء الذهاب قد جمع الفريقين على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، وانتهى بفوز بوروسيا بهدف دون رد، وبنفس النتيجة أنتهى لقاء الإياب على ملعب "حديقة الأمراء".

دورتموند يبحث عن التتويج الثاني

ويعتبر هذا التأهل تاريخى بالنسبة لبوروسيا دورتموند الألمانى، حيث يعد النهائي الثالث له فى تاريخه مع بطولة دورى أبطال أوروبا ويسعى للتتويج الثانى له مع البطولة الأعرق والأقوى فى تاريخه.

