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الخميس 09 مايو 2024
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فضائيات

"العزاوي": قمة المنامة يعول عليها العرب لانهاء ازمة غزة وتحقيق السلام والاستقرار

البوابة نيوز
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قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها ال 33 تاتي في ظل أحداث ملتهبة في مختلف الدول العربية، وان سعي  مملكة البحرين لتجميع  الصف العربي، ووضع حلول جذرية لعدد من القضايا المشتعلة في وطننا العربي.

وتتاجه الأعين على حرب غزة والتي أصبحت قنبلة موقوتة تهدد الدول العربية جمعاء، خاصة في ظل الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح بريًا، وما سيترتب عليه من أزمات مفتعلة خاصة في ظل تدخل عدة جهات في الحرب في لبنان واليمن وغيرهما، وتتفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة بسبب تدمير البنية التحتية وحرمان السكان من الحصول على الغذاء والماء والوقود والكهرباء

واشار العزاوي في تصريحات صحفية لوسائل إعلام خليجية: ان الشعوب العربية تتطلع لدور مهم وموقف مهم يعول عليه الجميع على مملكة البحرين لتحقيق موقف موحد اتجاه كل القضايا المطروحة على جدول أعمال القادة والزعماء العرب يوم ال 16 من هذا الشهر 

وبين العزاوي: ان انعقاد القمة العربية المقبلة في مملكة البحرين "بلد السلام" يشكل حدثًا تاريخيًا مهمًا، ولذلك فإن إقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لاستضافة مملكة البحرين لأعمال دورته العادية الثالثة والثلاثين يكتسب أهمية متزايدة من ناحية التوقيت والمكان، حيث حققت المملكة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة وولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد نجاحات اقتصادية وتنموية يشار لها بعين التقدير، اضافة الى جهودة جلالة الملك في دعم العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ السلام والحوار بما يحقق الاستقرار الاقليمي والعربي والدولي.