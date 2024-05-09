ضبط 167 شيكارة أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي بفاقوس

شنت مديرية التموين بالشرقية حمله مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه بالمديرية و برفقة إدارة تموين فاقوس للمرور على التجار ومصانع الأعلاف للإطمئنان على عدم إستخدم القمح المحلي في تصنيع الأعلاف الحيوانية.

حيث قامت الحملة بالمرور ناحية أكياد و تم ضبط مدشة أعلاف تقوم بخلط القمح المحلي بأعلاف للحمام والطيور ، وتم التحفظ على 167 شيكارة مخلوطة بالقمح على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المدشه بناحية اكياد برقم 7600 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس ضد/ م أ م أ لقيامة بخلط القمح المحلي لموسم حصاد عام 2024 بالاعلاف.

وباستكمال عملية التفتيش على المخازن تم ضبط 3 مفارش لتجميع القمح يوجد بها كمية من القمح قدرها 75 طن وتم الإشراف علي عملية تحميل القمح علي السيارات وتوريدها الي صومعة الصالحية بالتنسيق مع مدير الصومعه

من جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.