بدون تصوير.. موعد جنازة وعزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز

تشيع جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز، اليوم الخميس، في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء مساءًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وتتم جنازة والدة كريم عبدالعزيز، بدون تصوير بناء على رغبة أسرة الراحلة التي أعلنها الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وقال:"إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت الي رحمه الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة كريم عبدالعزيز، ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمة الموت ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".