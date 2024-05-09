«تعليم الجيزة» تشارك في لقاء توعوي للحد من خطورة الاتجار بالبشر

شاركت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى اللقاء التوعوي برئاسة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية و فاطمة سعودى مدير إدارة التنمية المستدامة و محمد عبد العزيز والأستاذة سماح مقبل رؤساء أقسام التنمية المستدامة مركزى وسحر مدين رئيس قسم التنمية المستدامة بإدارة العجوزة.

وشاركت المديرية بعدد خمسين ( 50 ) طالب وطالبة من مدرسة خطاب الخاصة إدارة العجوزة ومدرسة الفندقية للتأسيس العسكرى بإدارة الهرم.

وقدم وفد المديرية “بريزنتيشن” عن دور التربية والتعليم فى التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية يشمل المبادرات والأنشطة المختلفة.

جاء ذلك فى ظل الاهتمام الرئاسى بزيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.