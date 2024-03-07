لسابقة تركها المنزل.. نجار مسلح ينهي حياة زوجته بعد وصلة تعذيب فى الدقهلية

تخلص نجار مسلح من زوجتة بعد وصلة تعذيب بتكبيل يدها بقطعة قماش والتعدي عليها بخرطوم بلاستيكي امام بناتها بقرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لوجود خلافات زوجية بينهم لسابقة ترك المجني عليها المنزل وعودتها وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبطه ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى ، مأمور مركز شرطة أجا،ببلاغ أهالى قرية فيشا بنا التابعة للمركز، بسماعهم أصوات استغاثة من منزل نجار مسلح بالقرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام "إسلام ع،م.أ"، 37 عاما وشهرته "الملك"بربط بناته الثلاثة بالحبال ووجود جثة زوجته وتدعى "دعاء أ.ع.ع"، 40 عاما مقيدة وفاقده الوعي حيث تبين وفاتها بعد قيامه بالتعدي عليها بالضرب بخرطوم بلاستيكي وقيد بناته لمنعهم من إنقاذها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبطه وإنقاذ الفتيات ونقل الجثمان الى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

بمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه واقعة التخلص من زوجته وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما نظرا لسابقة قيامها بترك المنزل لفترة وعودتها، على إثرها قرر التخلص منها بربطها بقطعة قماش والتعدي عليها بخرطوم وتقييد بناته الثلاث من أجل منعهن من انقاذها.

وجرى نقل الفتيات الثلاث الى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4674 لسنة 2024 جنح مركز أجا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.