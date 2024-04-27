وزير الزراعة يتابع مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة ملفات التعاون المشترك بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية، السيد سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

في بداية الاجتماع أكد "القصير"، عمق العلاقات المتميزة بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واعرب "القصير" عن تطلعه إلى زيادة حجم التعاون الزراعى حتى يرتقي الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل البحوث التطبيقية والتقاوى والبذور والخدمات البيطرية والامصال واللقاحات والصادارت الزراعية ونقل الخبرات وكذلك منتجات الالبان وكذلك توطين تكنولوجيا صناعة الاعلاف في مصر.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك لجنة فنية مشتركة بين البلدين ووجه بسرعة العمل على اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها،

من ناحيته أكد السفير البيلاروسي، أهمية طرح وزير الزراعة بزيادة التعاون حتى ترتقي إلى مستوى طموحات البلدين والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا .

وأضاف، أن مجالات التعاون من الممكن أن تشمل كذلك الميكنة والهندسة الزراعية والصوامع والتجفيف.

وأكد أنه سوف يتم العمل مع وزارة الزراعة واللجنة الفنية المشتركة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتسهيل إجراءات التعاون بين الجانبين . حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

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