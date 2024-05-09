سكرتير مساعد البحيرة يتابع تلقى ملفات التصالح بالمركز التكنولوجى بحوش عيسى.. صور

أجري كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بحوش عيسي، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى بحوش عيسى وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وخلال الجولة التقى السكرتير العام المساعد بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا ضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل .

كما وجه بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.