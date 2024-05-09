تموين الفيوم يضبط 6 أطنان دقيق بلدي مهربة للسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وحررت عدة محاضر، حيث تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة 6 طن دقيق بلدى معبأ داخل شكائر بيضاء اللون بدائرة مركز الفيوم ثان وتم تحرير المحضر والتحفظ على السيارة، وكذالك ضبط مخبز سياحى بدون ترخيص وتجميع عدد 5 شكائر دقيق بلدى بدائرة مركز سنورس، ومخبز افرنجى بدون ترخيص بدائرة مركز سنورس.



كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.