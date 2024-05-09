رفع كفاءة وتركيب إنترلوك بمنطقة السنوسي والكواكب بمركزى حوش عيسى وإدكو في البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة والعمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرةً إلى إستمرار العمل فى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على استمرار متابعة خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى شتى القطاعات.

ونفذت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عمر لبيب بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بمنطقة السنوسي.

كما تم متابعة أعمال تركيب انترلوك بمنطقة الكواكب بمركز إدكو حيث يصعب دخول معدات الرصف لتلك الشوارع.