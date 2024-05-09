قبل إعلان القائمة النهائية.. ملامح المعرض العام لقطاع الفنون التشكيلية في دورته الـ44

يستعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، خلال أيام لافتتاح الدورة الـ44 للمعرض العام، والذى من المقرر انطلاقه فى النصف الثانى من مايو الجارى، حيث كان أخر ميعاد للتقدم للاشتراك يوم 10 أبريل الماضى.

ويتقدّم للمشاركة في الدورة الـ44 للمعرض العام 830 فنان وفنانة، وجاري العمل على إعداد البيانات لعرضها على لجنة الاختيار، حيث جاء ترتيب مباحث المشاركة على النحو التالي: اللون، الكتلة، الضوء، ثم الخط.

وجاءت الفئات العمرية للمتقدمين متفاوتة ما بين مواليد ١٩٣٨ و١٩٨٩ من مختلف محافظات مصر، حيث جاء ترتيب المحافظات من حيث عدد المتقدمين كالتالي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، ثم باقي المحافظات، إلى جانب مشاركات لفنانين مصريين مقيمين حالياً في: فرنسا، السويد، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات، والكويت.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 44 من المعرض العام في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، في خمس قاعات، هي: قصر الفنون بساحة دار الأوبرا، وقاعة الباب سليم، وقاعات متحف محمود مختار، مركز الهناجر للفنون، وقاعة صلاح طاهر.

وتكرم الدورة المرتقبة من المعرض لأول مرة 14 فنانا من التشكيليين المصريين والعرب الحاصلين على جائزة النيل في الإبداع التشكيلي تقديرا لمسيرتهم وعطائهم الفني وتأثيرهم في الحركة التشكيلية.

ومن بين المكرمين في المعرض العام: الفنان الدكتور أحمد نوار، والفنان الدكتور عبدالسلام عيد، والرسام الراحل مصطفى حسين، والفنان العراقي ضياء العزاوي، والحائز على جائزة النيل للمبدعين العرب من وزارة الثقافة المصرية عام 2023 م.

وكانت قد نشرت صفحة قطاع الفنون التشكيلية الرسمية على "فيس بوك"، إنها سوف يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين خلال أيام على الصفحات الرسمية للقطاع على مواقع التواصل الاجتماعى، فور انتهاء لجنة الاختيار من عملها وذلك وفقاً للشروط والمعايير المُحدِدَة.

وسوف يتم إخطار الفنانين المشاركين عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم بموعد إرسال الأعمال لمقر قصر الفنون.