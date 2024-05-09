وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات نهاية العام بطنطا.. صور

قام ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الثاني بإدارتي شرق وغرب طنطا، يرافقه فيها خالد حمدان، وكيل المديرية، حيث تفقدا مدارس النصر الرسمية لغات، بشرق طنطا، علي مبارك الابتدائية المشتركة، وطنطا الثانوية الصناعية بنات، بغرب طنطا ومدارس الشهيد نبيل القيعي للتعليم الاساسي، وعلي بن ابي طالب للتعليم الاساسي بكفر الزيات .

وخلال الجولة التي قاما بها وكيل الوزارة ووكيل المديرية، تفقدا خلالها لجان المدارس، وتم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، وتأكد أنها مطابقة لتعليمات الوزارة، كما تم الاطمئنان إلى سير العملية الامتحانية بشكل جيد، وتم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات لسير الامتحان، وانتظمت العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.



ووجه وكيل الوزارة خلال الجولة بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع تحقيق الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة، والمحافظة على التباعد بين الطلاب داخل كل اللجان، مؤكداً على الالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة لسير الامتحان، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

وخلال جولة المتابعة، شدد وكيل الوزارة على حظر دخول الهواتف المحمولة حتى ولو مغلقة، والتأكد من عدم وجود أي وسائل تساعد على الغش، تحقيقا للانضباط والمساواة بين جميع الطلاب.

كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء من عمليات التقدير بصفة يومية عقب انتهاء الامتحان، والرصد الورقي والالكتروني أولا بأول، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، وتأمين لجان النظام والمراقبة بالمدارس، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف الأعضاء.

واضاف وكيل الوزارة أن 2705 مدرسة تستقبل 981902 طالب وطالبة لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت المرحلة الابتدائية امتحاناتها أمس وتستمر حتى الأحد الثاني عشر من مايو، وتستمر امتحانات المرحلة الإعدادية حتى الإثنين الثالث عشر من مايو، وتستمر امتحانات النقل للمدارس القنية حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو.

وتبدأ صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة امتحاناتها من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر، مؤكداً على كافة الضوابط الامتحانية داخل اللجان، والتشديد على منع دخول الهاتف المحمول، والسماعات الالكترونية، وأي وسائل تساعد على الغش، وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة، بحيث لا يتجاوز العدد بكل لجنة عن 22 طالب.

ويؤدي اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية امتحانات مادتي العلوم، واللغة الأجنبية، أما الصف الأول والثاني الإعدادي، فيؤديان اليوم مادتي الهندسة، والتربية الفنية، فيما يؤدي الصف الأول والثاني الإعدادي المهني، الامتحان في مادتي الدراسات، والتربية الفنية ، ويؤدي الصف الأول والثاني والثالث والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، والصفين الأول والثاني الزراعي، اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.

IMG-20240509-WA0047

IMG-20240509-WA0043

IMG-20240509-WA0037

IMG-20240509-WA0042

IMG-20240509-WA0034