مار حنو يزور أماكن أثرية بالموصل

أجري مار بندكتوس يونان حنو مطران السريان الكاثوليك بالموصل العراق زيارة لمدرسة أُم الربيعين الأثرية للسريان الكاثوليك والتابعة لكنيسة مار توما في الجانب الأيمن لمدينة الموصل صباح اليوم الخميس.

ويلتقي الأب بيوس عفاص والمهندسين القائمين عليها لمتابعة أعمال الإعمار الجارية فيها، بعد جولة مليئة بالفرح بين أروقتها.

وأثنى المطران على الجهود الجبارة المبذولة في سبيل إعادة إعمارها من جديد لتكون معلماً حضارياً وتاريخياً واثرياً يعكس ويبين عمق وتجذر الكنيسه السريانية في الموصل

وكذلك ليبين الدور الكبير لكنيسة السريان في انعاش العلم والمعرفة في هذه المدينة المباركة.