مصرع شخص متأثرًا بإصابته فى حادث تصادم قطار بتروسيكل بالدقهلية

لقى شخص فى العقد الخامس من عمره متأثرًا بإصابته إثر حادث تصادم قطار بتروسيكل كان يستقله أثناء عبور مزلقان محطة قطار ميت مرجا سلسيل بالجمالية وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى ميت سلسيل.

وكان إخطارًا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بوقوع حادث تصادم بين قطار وتروسيكل بمزلقان محطة قطار ميت مرجا سلسيل التابعة للمركز ووجود مصاب .

وبانتقال ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة محمد عبدة العشرى 54 عاما ومقيم قرية مصر الجديدة التابعة للمركز وحالته خطيرة . وجرى نقله لمستشفى الجمالية فى حاله خطيرة الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة فى الاستقبال بعد وصوله للمستشفى متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وبتر جزئى بالقدم اليسرى.

وجرى التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.