إعلام بني سويف تشارك في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية في نسختها الثالثة

شارك وفد من كلية الإعلام بجامعة بني سويف ، في فعاليات النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الاعلامية، وذلك بمشاركة شباب من 21 دولة بالإضافة إلى شباب من 40 جامعة من داخل مصر، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، و الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يأتي ذلك انطلاقا من مدى أهمية الرسالة الإعلامية وتأثيرها على المجتمع.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أهمية مشارك طلاب كلية الإعلام في هذه الفعاليات التي تؤكد أهمية الرسالة الإعلامية ونشر الرسائل الصحيحة والتأكيد على مصداقيتها، والتأكيد على اثر الرسالة الإعلامية على الفرد والمجتمع وكيفية تحري الدقة والوصول للمعلومات بشكل سليم مع التأكد من مصدرها.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المشارك تكون من السيد محمود رزق المعيد بشعبة اللغة الإنجليزية والسيد محمود النشار المعيد بشعبة اللغة الإنجليزية، ومجموعة من الطلاب.