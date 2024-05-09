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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استئناف جلسة محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب بيراميدز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأت محكمة جنح مدينة نصر، ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي وتغيب اللاعب حسين الشحات عن الجلسة فيما حضر الدفاع عنه.
ويذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

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