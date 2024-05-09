وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل في يومها الثاني

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمتابعة مسار امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024 لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية.

وتفقد مسار امتحان الصف الثاني الثانوي إلكترونيا وورقيا بمدرستي الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية ومحمد نجا سعد الثانوية بنات، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولى لمدة ثلاث ساعات، واللغة الفرنسية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح من الطلبة والطالبات على انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان وتمكن الجميع من الدخول عليها وأداء الامتحان، وذلك تحت إشراف أعضاء مركز التطوير التكنولوجي.

واطمأن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات في يومها الثاني وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأكد شحاتة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع على مدار الساعة انضباط العملية الامتحانية منذ بدايتها أمس الأربعاء، مشددا على توفير كافة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

كما اطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العمليه الامتحانيه بالتعليمات والضوابط المنظمه، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان، وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وكيل “تعليم مطروح” يتابع مسار امتحانات النقل في يومها الثاني

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