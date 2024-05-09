تشاهدون اليوم.. أستون فيلا فى ضيافة أولمبياكوس والإسماعيلي يلتقي بالداخلية

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الخميس، اليوم الخميس الموافق 9 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:



*نصف نهائى الدورى الأوروبى :



10:00 أتلانتا - إيطاليا × مارسيليا - فرنسا

10:00 باير ليفركوزن - ألمانيا × روما - إيطاليا



* نصف نهائى دورى المؤتمر الأوروبى:



10:00 أولمبياكوس - اليونان × أستون فيلا - إنجلترا



*الدورى السعودى "روشن":



06:00 الفيحاء × الفتح

06:00 الرياض × التعاون

09:00 الأخدود × النصر



*الدورى المصرى الممتاز:



04:00 الإسماعيلي × الداخلية

07:00 سموحة × زد اف سي

