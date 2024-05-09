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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. أستون فيلا فى ضيافة أولمبياكوس والإسماعيلي يلتقي بالداخلية

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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الخميس، اليوم الخميس الموافق 9 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
 

*نصف نهائى الدورى الأوروبى :


10:00 أتلانتا - إيطاليا × مارسيليا - فرنسا
10:00 باير ليفركوزن - ألمانيا × روما - إيطاليا


* نصف نهائى دورى المؤتمر الأوروبى:


10:00 أولمبياكوس - اليونان × أستون فيلا - إنجلترا
 

*الدورى السعودى "روشن":


06:00 الفيحاء × الفتح
06:00 الرياض × التعاون
09:00 الأخدود × النصر


*الدورى المصرى الممتاز:


04:00 الإسماعيلي × الداخلية
07:00 سموحة × زد اف سي
 

تشاهدون اليوم أولمبياكوس أستون فيلا الدوري الأوروبي دورى المؤتمر الأوروبى الإسماعيلي