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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة شهداء غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أفادت مصادر طبية فلسطيينة اليوم الخميس 9 مايو 2024 بارتفاع حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر الطبية بحسب إلى أن حصيلة شهداء قطاع غزة ارتفعت إلى 34904 شهداء، بالإضافة إلى أكثر من 78514 مصابا، في حصيلة غير نهائية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت "وفا" إلى أنه لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت المصادر الطبية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 110 شهداء، و110 إصابات.

 

حصيلة شهداء غزة العدوان الإسرائيلي