بالشوكولاتة السويسرية.. كولر يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

احتفل مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بصعود الفريق إلى نهائى دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي ورقم 17 في تاريخ النادي على طريقته الخاصة.

وحقق الأهلي الفوز على مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد أمس ليقود “كولر” الأهلي للتأهل للنهائي الثاني على التوالي بعد التتويج باللقب الموسم الماضي.

ونشر مارسل كولر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” صورة وهو يحمل قطعة شيكولاته سويسرية بعد التأهل لنهائي أبطال أفريقيا وعلق عليها: بطعم الفوز والشيكولاتة السويسرية تصبح مشاهدة مباراة الأمس مرة أخرى أسهل.

ومنح “كولر” لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة مازيمبي على أن يعود بعدها الفريق للتدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري يوم الأربعاء المقبل.