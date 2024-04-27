مقتل وإصابة 4 من عناصر الشرطة الهندية في هجوم مسلح بولاية "مانيبور"

لقي اثنان من أفراد الشرطة الهندية حتفهما، وأصيب اثنان آخران إثر هجوم شنه مسلحون اليوم السبت على معسكر للشرطة في مقاطعة "بيشنوبور" في ولاية "مانيبور" شمال شرق الهند.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مصادر بالشرطة قولها إن الهجوم وقع في إحدى القرى بمقاطعة "بيشنوبور" التي تبعد 45 كيلومترا عن "إمفال" عاصمة الولاية، وذلك عندما قام مجموعة من المسلحين بإطلاق النار بشكل عشوائي على المعسكر كما ألقوا قنابل.

وأضافت المصادر أنه جار تمشيط المنطقة من أجل تعقب المسلحين.