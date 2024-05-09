تأييد الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير حملة أحمد طنطاوي



قضت محكمة جنح المطرية بتأييد الحكم الصادر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ضد المحامي محمد أبوالديار، مدير الحملة الانتخابية لأحمد الطنطاوي الذي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.

وكانت قد قضت محكمة جنح المطرية، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.