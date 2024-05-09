مخدرات دليفري.. استمرار حبس متهم بترويج الحشيش داخل سيارة إسعاف

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس مسعف 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة الحشيش في سيارة إسعاف، بعدما جرى ضبطهما وبحوزتهما كمية من المخدرات.

وكان أن ورد إخطار إلى نيابة الهرم يفيد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام مسعف باستغلال سيارة إسعاف التي يعمل عليها في توزيع المواد المخدرة (الحشيش) على عملائه بمنطقة الهرم.

وبعد جمع التحريات والتأكد من صحة المعلومات، تم استئذان النيابة العامة، وإعداد كمين، تمكنت خلاله أجهزة الأمن من القاء القبض على مسعف وسائق داخل سيارة إسعاف وبحوزتهما كمية من الحشيش.

وأمام جهات التحقيق أقر المسعف بتوزيعه المواد المخدرة على زبائنه بمنطقة الهرم، مستغلا سيارة اسعاف ستارا لنشاطه المشبوه، وجرى تحريز المخدرات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها اتجار مسعف في المواد المخدرة خاصًة الأقراص المخدرة مستخدمًا سيارة الإسعاف عمله في نقل وتوزيع تلك المخدرات، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت مكافحة المخدرات مأمورية مكبرة استهدفت تلك السيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية من المواد المخدرة المشار إليها.

وتحفظت القوات على السائق والمسعف والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.