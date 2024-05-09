ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

عبدالمنعم سعيد: حماس نسفت اتفاقية أوسلو بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من دولة فلسطينية

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ حماس نسفت اتفاقية أوسلو بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "القوميون والإخوان صفقوا مرارا وتكرارا لعمليات انتحارية قُتل فيها 100 إسرائيل في يوم من الأيام، فانتهى الموضوع إلى إهداء الانتخابات لنتنياهو".

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "ومع ذلك عملت مصر على ترويض نتنياهو ووقع على اتفاقية تضيف 13% من المناطق المحتلة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم ينفذها، وبعد ذلك عملت الدولة المصرية على أن يسقط نتنياهو في الانتخابات وسقط".

الدكتور عبدالمنعم سعيد حماس وقطاع غزة