"هآرتس" تفضح فشل الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في حرب غزة





كشف تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية معلومات جديدة وحصرية، تفضح حجم الفشل الأمني والاستخباراتي في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، علي قطاع غزة الفلسطيني.

وأشار التحقيق الى تفاصيل تنشر للمرة الأولى، تكشف عن تقاعس قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع تهديدات حماس الصاروخية وفشلهم في استيعاب الوضع الحقيقي في قطاع غزة.

وأوضح أن قيادات الجيش أصرت على التركيز على قدرات حماس الصاروخية وليس قدرتها القتالية الحقيقية.

وأكد أن الجيش يخوض الحرب مع معلومات استخباراتية قديمة تعود لعام 2021، مما أدى إلى خسائر كبيرة وتأثيرات سلبية على نتائج الحرب.