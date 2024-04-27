الإحصاء: 53.6 ٪ من إصابات العمل تتركز في نشاط الصناعات التحويلية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً بمنـاسـبة اليوم العـالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام ، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته منظمة العمل الدولية اعتبارا من عام 2003 تخليداً لـذكري العـاملين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، وذلك تـأكيداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنية ، لتوفير بيئة العمل الـصحـيـة .

واشار الجهاز الي انه بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 3984 حالة إصابة للنصف الأول من عام 2023 .

و بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 720 حالة إصابة بنسبة 18.1 % .

كما بلغ عدد حـالات إصابات الـعمل بالـقطــاع العام/ الأعمال العـام 1128 حالة إصابة بنسبة 28.3% .

و بلغ عدد حـالات إصـابـات العمل بالقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2077 حالة إصابة بنسبة 52.1 % .

ولفت الجهاز انه بلغ عدد حـالات إصابـات العمل بالقطــاع الاستثماري 59 حالة إصابة بنسبة 1.5 % .

و بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 3539 حالة بنسبة 88.8 % مقابل 445 حالة للإناث بنسبة 11.2٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53.6٪ ، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 11.0٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من

عام 2023 .

كما بـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 36.9٪ يليها مهنة عمال تشغيل المصانع بنسبة 23.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 29.4 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) بنسبة 26.6 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

وتابع: بلغ نسب حالات تحت العلاج 19.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة .

وبلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 78.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة .

و بلغ نسب حالات شفاء بعجز 1.2 % من إجمالي عدد حالات الإصابة .

كما بلغ نسب حالات الوفاة 0.7 % من إجمالي عدد حالات الإصابة .