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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الإحصاء: 53.6 ٪ من إصابات العمل تتركز في نشاط الصناعات التحويلية

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  السبت، بياناً بمنـاسـبة اليوم العـالمي للسلامة والصحة في مكان العمل  الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام ، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته منظمة العمل الدولية اعتبارا من عام 2003  تخليداً لـذكري العـاملين الذيـن فقدوا حياتهم جراء  الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، وذلك تـأكيداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية  من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنية ، لتوفير بيئة العمل الـصحـيـة .                                                                                                  
واشار الجهاز الي انه  بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل  3984 حالة إصابة  للنصف الأول من عام 2023 .  
و بلغ  عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي   720 حالة  إصابة  بنسبة  18.1 %  . 
كما بلغ عدد حـالات إصابات الـعمل بالـقطــاع العام/  الأعمال العـام  1128 حالة إصابة  بنسبة 28.3%  .  
و بلغ  عدد حـالات إصـابـات العمل بالقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2077 حالة إصابة بنسبة  52.1   %    .  
ولفت الجهاز انه  بلغ عدد حـالات إصابـات العمل بالقطــاع  الاستثماري  59 حالة إصابة  بنسبة   1.5  %   .    

 و بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور  3539 حالة  بنسبة 88.8 % مقابل 445 حالة  للإناث بنسبة  11.2٪  من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023    . 
واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من  عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53.6٪ ،  يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 11.0٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من 
عام 2023   . 
كما بـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين   36.9٪   يليها مهنة  عمال تشغيل المصانع  بنسبة 23.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2023   . 
وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 29.4 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) بنسبة 26.6 % من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2023 .

وتابع: بلغ نسب حالات تحت العلاج   19.7%  من إجمالي عدد حالات الإصابة    .
وبلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز  78.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة  .

و بلغ نسب حالات شفاء بعجز  1.2  % من إجمالي عدد حالات الإصابة    .
كما بلغ نسب حالات الوفاة 0.7   %  من  إجمالي  عدد حالات الإصابة    .                                

اليوم العالمي للسلامة الاحصاء إصـابـات الـعمـل