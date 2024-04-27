منسق مبادرة مقاطعة الأسماك ببورسعيد: "لن يتم إيقاف المبادرة لحين خفض الأسعار"

أكد منسقو مبادرة مقاطعة شراء الأسماك في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أنه لن يتم ايقاف المبادرة لحين الوصول لحل جزري من أجل مصلحة البائع والمواطن على حد سواء.

وشدد منسقو المبادرة، في بيان لهم، على أنه يجب على الجميع التعاون والتنازل والاستجابة لطلبات الشعب بتخفيض أسعار السمك بنسبة مرضية من الأسعار الحالية، فضلا عن تخفيض هامش من الربح نظرا لظروف المعيشة والحالة الاقتصادية، وذلك بالتعاون والمساهمة من الجميع دون استثناء بالحب والوقوف على قلب رجل واحد جميعا من أجل الصالح العام.

وأضاف البيان :"يجب أن يكون هذا التخفيض موثق ومعتمد أمام الجهات المعنية والأجهزة الرقابية مثل الغرفة التجارية والتموين وحماية المستهلك، وبضمان ورعاية شعبه الأسماك وتكون بداية لنهاية المقاطعة"

وأشار البيان إلى ضرورة الإعلان عن ذلك بمؤتمر صحفي معلن عنه، وأن الجميع تعاون من أجل المصلحة العامة التي تصب في صالح الجميع، وأولهم الموطن محدود الدخل.

يشار إلى أن مبادرة مقاطعة شراء السمك انطلقت الأحد الماضي من بورسعيد اعتراضا على ارتفاع أسعار الأسماك، واستجاب لها أبناء قرابة 14 محافظة، وانضم إليها عدد من التجار وأصحاب المحلات الذين أغلقوا محالهم، وذلك لحين خفض أسعار السمك.